بزرگداشت روز دانشجو با حضور رئیس رسانه ملی در دانشگاه شهید بهشتی

مراسم بزرگداشت روز دانشجو، ظهر سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ با حضور « پیمان جبلی » رئیس رسانه ملی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ - ۲۰:۱۲
