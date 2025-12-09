رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با واکسیناسیون سریع جلوی فاجعه تب برفکی گرفته شد و در برخی استان‌ها به رغم جمعیت بالای دام سنگین، تنها یک‌کانون بیماری گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رفیعی پور با بیان اینکه ویروس تب برفکی در مدت کوتاهی تلاش کرد تا گسترش پیدا کند، گفت: بنابر آمار ۱۲۰ واحد درگیر بیماری شدند که اگر واکسن به موقع نمی‌رسید یا اقدامات بهداشتی اجرا نمی‌شد و همراهی دامداران نبود، تلفات این ویروس در حوزه دام سنگین به یک میلیون راس می‌رسید.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون سه سویه جدید تب برفکی وارد کشور شد که ۲۵ برابر کرونا سرعت انتشار دارد و در محیط‌های دامداری، مانند مجتمع‌هایی که ۱۰‌ها واحد در کنار هم قرار دارند، کنترل آن کاری بسیار دشوار است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: تهیه و تامین واکسن به سادگی امکان پذیر نیست و سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد در این خصوص با تمام توان وارد شدند که در نهایت این امر منجر به تهیه و سفارش ۸ میلیون دوز واکسن شد، هرچند تزریق ۸ میلیون دوز واکسن زمان بر است و به سادگی امکان پذیر نیست.