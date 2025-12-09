\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u06c0 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646\u0650 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u062a\u0627 \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc \u0631\u0633\u062f.\n