معاون امور مدارس سما استان تهران اعلام کرد: بیش از ۳۱۰ دانشآموز در مراسم معنوی و جشن عبادی شرکت کردند و ضمن بهرهمندی از برنامههای متنوع، با آرمانهای شهدا تجدید پیمان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسول اسکندری با اشاره به برگزاری ویژهبرنامه معنوی با حضور دانشآموزان گفت: نگاه ما هم به مسائل معنوی دانشآموزان بود و هم به فضای معنوی که در آن قرار داشتیم و از سوی دیگر این برنامه فرصت مناسبی برای تجدید پیمان با شهدا بود.
وی افزود: حدود ۳۱۰ نفر از دانشآموزان در این مراسم شرکت کردند و از برنامههای متنوع فرهنگی و جشن عبادی که برای آنان در این مکان برگزار شده بود، استفاده کردند.
اسکندری با تأکید بر اهمیت شکلگیری تجربههای معنوی در سنین نوجوانی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر ایجاد نشاط معنوی، زمینه آشنایی بیشتر دانشآموزان با ارزشها و فرهنگ ایثار و شهادت را فراهم میکند.