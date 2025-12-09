به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کارگروه ویژه جلوگیری از فرار‌های مالیاتی با حضور علی صالحی دادستان تهران، سید محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه و معاونان دادستان تهران برگزار شد.

علی صالحی در این جلسه با اشاره به اینکه امروزه مالیات یکی از منابع درآمدی کشورهاست و زمینه آبادی و توسعه بسیاری از کشور‌ها را فراهم آورده است. گفت: در کشور ما هم موضوع مالیات جایگاه بسیار مهمی دارد. در همین زمینه ریاست قوه قضائیه بار‌ها بر همکاری دستگاه قضائی با دولت در زمینه وصول مالیات تاکید کردند.

تاکید بر ضرورت شفافیت مالی

دادستان تهران همچنین با اشاره به ضرورت شفافیت مالی در حوزه مالی، حسابرسی و بانکی در کشور، افزود: باید همکاری بین‌بخشی لازم در این رابطه صورت گیرد تا تخلفات مالیاتی به حداقل برسد. همچنین افزایش آگاهی عمومی مردم و فرهنگسازی در زمینه پرداخت مالیات بسیار با اهمیت است.

صالحی گفت: به روزرسانی و ترمیم سامانه‌های الکترونیک تشخیص و نظارت بر اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، ساماندهی چرخه شناسایی مودیان مالیاتی، شناسایی و حذف کد‌های مالیاتی جعلی و تنظیم و ارائه ترازنامه‌ها و حساب‌های سود و زیان با اسناد و دفاتر خلاف واقع از جمله مواردی است که به جلوگیری از فرار‌های مالیاتی کمک می‌کند و باید در دستور کار دستگاه‌های ذی‌صلاح قرار گیرد. اگر گزارشی از تخلفات در هرکدام از این موارد به دستگاه قضایی واصل شود قطعا با جدیت و فوریت پیگیری و با متخلفان با صراحت برخورد خواهد شد.

کارت‌های بازرگانی جعلی ابطال شود

وی در ادامه موضوع کارت‌های بازرگانی جعلی را یکی از معضلات مهم در حوزه مالیات برشمرد و خواستار شناسایی و ابطال این کارت‌ها توسط سازمان امور مالیاتی شد.

دادستان تهران از برخورد جدی با تخلفات در حوزه مالیات خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر پرونده‌های بزرگ با مبالغ هنگفت فرار مالیاتی در دادگستری استان وجود دارد که نیاز است با فوریت و جدیت پیگیری و تعیین تکلیف شوند.

تاکید بر پاسخ به موقع به استعلامات از سوی سازمان امور مالیاتی

وی در ادامه با انتقاد از عدم پاسخگویی به موقع به استعلامات توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: تاخیر در پاسخگویی به این استعلامات موجب تاخیر در رسیدگی‌ها می‌شود بنابراین لازم است نماینده ویژه‌ای برای این امر تعیین شود تا پاسخگویی به استعلامات لازم سرعت گیرد.

صالحی افزود: عدم اعلام بدهی مالیاتی شرکت‌ها در زمان رسیدگی به پرونده‌ها، عدم ارائه مستندات لازم در زمینه ارتکاب بزه در زمان طرح شکایت از شرکت‌ها و عدم پاسخ سریع به استعالامات از مرکز داده‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از دیگر موارد و مشکلاتی است که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به تخلفات مالیاتی با آنها مواجه است که لازم است سازمان امور مالیاتی برای رفع این مشکلات ورود جدی داشته باشد.

وصول ۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۳ با ورود دستگاه قضائی

وی گفت: در اجرای مواد ۲۱۱ الی ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و با ورود نماینده دستگاه قضایی در ۲۵ استان در سال ۱۴۰۳ شاهد وصول ۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور بودیم. این رقم در ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ نیز ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

سید محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه افزود: دستگاه قضائی یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار نظام است که انصافا در سال‌های اخیر برای احقاق حق مردم و دولت تلاش‌های فراوانی را داشته است. امروز بین قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی همکاری خوبی وجود دارد که امیدوارم این همکاری‌ها تداوم داشته باشد.