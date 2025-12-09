پخش زنده
رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ذینفعان وزارت تعاون میتوانند از طریق دو سامانه برخط با مدیران وکارگروههای تخصصی ارتباط برقرار کنند.
سجاد سنگسری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی به دلیل تنوع ماموریتهایی که وجود دارد و با توجه به مراجعات حضوری به ستاد این وزارتخانه، بر آن شدیم تا در راستای احترام به درخواستهای مردمی و توسعه عدالت اجتماعی و حفظ حقوق ذینفعان، بهویژه اقشار آسیبپذیر و جامعه کار و تولید کشور، سامانهای را با نام "زد آر ام" راه اندازی کنیم.
وی درتوضیح این سامانه افزود: مراجعان و ذینفعان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصورت داشتن شکایت، درخواست و یا پیشنهاد در خصوص عملکرد وزارت رفاه، بدون حضور درستاد و فقط از طریق گوشی هوشمند، میتوانند از سراسر کشور به این سامانه مراجعه کنند که به محض ثبت شکایت از سوی مراجعه کننده، پیامکی برای وی ارسال میشود و درهمه سیر مکاتبات به صورت پیامک در جریان قرار میگیرد.
سنگسری گفت: در پایان مراحل مکاتبه، نتیجه شکایت به صورت کتبی به نشانی ذینفع ارسال میشود به طوری که از آغاز به کار سامانه" زد آر ام" تا کنون مراجعه افراد به ستاد وزارتخانه ۹۰ درصدکاهش داشته که باعث رضایتمندی مردم بوده است.
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، همچنین همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد افزود: سامانه دیگری که برای اولین بار در کشور شش ماهی است در وزارت رفاه کلید خورده و چند ماه از عمر آن میگذرد، "سامانه آی آر ام " است.
وی در خصوص این سامانه گفت: با توجه به تاکیدات رییس جمهور برای شنیدن "صدای بی صدایان" و افراد کم برخوردار جامعه و صیانت از بیتالمال، این سامانه به صورت برخط برای رسیدگی به گزارشات مربوط به فساد در مجموعههای ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است.
سنگسری افزود: برخلاف گذشته که ثبت شکایات مربوط به فساد به صورت دستی صورت میگرفت، و بعضا احتمال گم شدن داشت و دیگر اینکه زمان طولانی صرف تصمیم گیری میشد دراین سامانه همه مراحل به صورت برخط ثبت میشود وهمه بازرسین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور به این سامانه وصل شدهاند که همین امر باعث شده سرعت برخورد با مفاسد وپیشگیری سرعت بالایی پیدا کرده است.
وی گفت: در سامانه "زد آر ام"شکایات وگلایههای مردمی به صورت ماهانه دسته بندی میشوند و از سوی مدیران وزارتخانه بررسی میشوند و بر اساس خروجی این سامانه درمواردی که شکایت مردم بیش از حد باشد در" کارگروه صدای بی صدایان" که متشکل از معاونین و مدیران است تصمیم گیری کلان صورت میگیرد.
سجاد سنگسری در خصوص اهمیت این سامانه گفت: ثبت شکایات مردمی در خصوص فساد و تصمیم گیری در خصوص موضوعات مورد گلایه بسیار کاربردی بوده است.
وی در پایان از ذینفعان و جامعه کار وتلاش خواست تا حد امکان ازمراجعه حضوری به ستاد وزارت تعاون پرهیزکنند و از طریق سامانههای برخط با مدیران این وزارتخانه در ارتباط باشند.