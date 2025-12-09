به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی سازمان دارالقران کشور گفت: در طرح سه ساله‌ی زندگی با آیه‌ها برای رساندن پیام ۲۰۰ آیه‌ی منتخب به ۵۰ میلیون نفر هدفگذاری شده است.

حسین بهبودی در جلسه‌ی شورای هماهنگی و توسعه فعالیت‌های قرآنی شهرستان ساوه که در فتر امام جمعه‌ی این شهرستان برگزار شد افزود: تاکنون دو سال از اجرای این طرح زمان سپری شده است، و برای تغییر انگاره‌ها و تصورات ذهنی و آشنا شدن مردم با این آیه‌ها برای ۳۰ میلیون نفر پیش بینی شده است.

بهبودی افزود: در راستای حفظ و تبیین این آیات نیز برای ۱۰ میلیون نفربرنامه ریزی شده تا در زندگی‌های افراد بکار گیری شود که برای تحقق این امر یک میلیون سفیر قرآنی به عنوان کنشگران و راهبران قرآنی پیش بینی شده است.

مدیرکل توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی سازمان دارالقران کشور اظهار کرد: برای تحقق برنامه نیز قریب به ۱۰۰ هزار محفل مستمر قرآنی برای اموزش و تعلیم این ایات در افق سه ساله در نظر گرفته شده که هر یک از این شاخص‌ها با توجه به ظرفیت ها، بوم و جمعیت برای هر استان سهمیه‌ای در نظر گرفته شده است.

گفتنی ست در این جلسه بر مشارکت دستگاه‌ها برای انسجام در فعالیت‌های قرآنی با استفاده از ظرفیت‌های موجود تاکید شد.