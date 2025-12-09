پخش زنده
طرح قرآنی «زندگی با آیه ها» با هدف ارسال پیام ۲۰۰ آیه منتخب در سه سال، امسال نیز اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل توسعهی مشارکتهای مردمی سازمان دارالقران کشور گفت: در طرح سه سالهی زندگی با آیهها برای رساندن پیام ۲۰۰ آیهی منتخب به ۵۰ میلیون نفر هدفگذاری شده است.
حسین بهبودی در جلسهی شورای هماهنگی و توسعه فعالیتهای قرآنی شهرستان ساوه که در فتر امام جمعهی این شهرستان برگزار شد افزود: تاکنون دو سال از اجرای این طرح زمان سپری شده است، و برای تغییر انگارهها و تصورات ذهنی و آشنا شدن مردم با این آیهها برای ۳۰ میلیون نفر پیش بینی شده است.
بهبودی افزود: در راستای حفظ و تبیین این آیات نیز برای ۱۰ میلیون نفربرنامه ریزی شده تا در زندگیهای افراد بکار گیری شود که برای تحقق این امر یک میلیون سفیر قرآنی به عنوان کنشگران و راهبران قرآنی پیش بینی شده است.
مدیرکل توسعهی مشارکتهای مردمی سازمان دارالقران کشور اظهار کرد: برای تحقق برنامه نیز قریب به ۱۰۰ هزار محفل مستمر قرآنی برای اموزش و تعلیم این ایات در افق سه ساله در نظر گرفته شده که هر یک از این شاخصها با توجه به ظرفیت ها، بوم و جمعیت برای هر استان سهمیهای در نظر گرفته شده است.
گفتنی ست در این جلسه بر مشارکت دستگاهها برای انسجام در فعالیتهای قرآنی با استفاده از ظرفیتهای موجود تاکید شد.