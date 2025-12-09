پخش زنده
جمعی از دندانپزشکان کشور در قالب اردوی جهادی مشغول ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به دانش آموزان ساکن مناطق روستایی فنوج هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سروش صلواتیان مدیرگروه جهادی کُچکُک و خیر نیکوکار گفت: ما تمامی خدمات دندان پزشکی را برای بچهها، مادران وبویژه دانش آموزان با بهره گیری از تکنولوژی روز، تجهیزات و امکانات نوین پزشکی ارائه میدهیم.
وی افزود:یکی از مهمترین اقدامات ما جنبه پیشگیرانه است و در کنار درمان با آگاهی بخشی و آموزش مفاهیم یاهدیه دادن برخی اقلام به دانش آموزان سعی در فرهنگ سازی این موضوع مهم داریم.