به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان با ورود سامانه بارشی به استان زنجان بارش‌های گسترده باران در اغلب مناطق و بارش برف در ارتفاعات، چتر رحمت الهی را بر فراز شهر گشود و چهره زمستانی آذرماه، لبخند شادی را بر لبان زنجانی‌ها نشاند.

با این حال، همزمان با این نعمت، بارش سنگین برف و کولاک به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، تردد را برای رانندگان و مسافران با مشکلاتی مواجه کرد

پلیس راه استان از رانندگان خواست از سفر‌های غیرضروری در محور‌های برفی خودداری کرده و در صورت لزوم، حتماً تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: رانندگان پیش از سفر حتماً وضعیت جاده‌ها را از سامانه‌های اطلاع‌رسانی دریافت کرده و در صورت امکان از سفر‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی خودداری کنند.

محمدی گفت:تیم‌های عملیاتی راهداری با تجهیزات کامل در سراسر محورها مستقر شده و در آماده‌باش کامل برای امدادرسانی فوری به رانندگان گرفتار در برف قرار دارند.