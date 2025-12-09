پخش زنده
تیمهای عملیاتی راهداری با تجهیزات کامل در سراسر محورها مستقر شده و در آمادهباش کامل برای امدادرسانی فوری به رانندگان گرفتار قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان با ورود سامانه بارشی به استان زنجان بارشهای گسترده باران در اغلب مناطق و بارش برف در ارتفاعات، چتر رحمت الهی را بر فراز شهر گشود و چهره زمستانی آذرماه، لبخند شادی را بر لبان زنجانیها نشاند.
با این حال، همزمان با این نعمت، بارش سنگین برف و کولاک بهویژه در گردنههای کوهستانی، تردد را برای رانندگان و مسافران با مشکلاتی مواجه کرد
پلیس راه استان از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری در محورهای برفی خودداری کرده و در صورت لزوم، حتماً تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
رئیس اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان گفت: رانندگان پیش از سفر حتماً وضعیت جادهها را از سامانههای اطلاعرسانی دریافت کرده و در صورت امکان از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند.
