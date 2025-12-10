به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد مردمی دیه اصفهان گفت: فرزند مرحوم عاصمی با موافقت خانواده اش، هزینه برگزاری مراسم سالگرد پدر خود را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هزینه کرد. گرجی زاده با قدردانی از این حرکت ارزشمند افزود :این خانواده نیک سرشت که با هدف شادی روح پدر مرحوم خود اقدام به این عمل خداپسند کرد، زمینه ساز آزادی ۴ زندانی معسر مالی و پیک شادی برای خانواده چشم انتظار آنان شد .

وی خاطر تاکید کرد:گره گشایی از مشکلات زندانیانی که بعلت ناتوانی در پرداخت تعهد خود در حال تحمل حبس هستند می تواند بعنوان یک سنت حسنه و در قالب فرهنگ ایثار و نوعدوستی جایگاه ویژه تری در بین آحاد مردم نیکوکار اصفهان را برای خود رقم زند.