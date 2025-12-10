پخش زنده
خانواده نیکوکار اصفهانی هزینه برگزاری مراسم سالگرد پدر مرحومشان را صرف آزادی چهار نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد مالی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد مردمی دیه اصفهان گفت: فرزند مرحوم عاصمی با موافقت خانواده اش، هزینه برگزاری مراسم سالگرد پدر خود را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هزینه کرد. گرجی زاده با قدردانی از این حرکت ارزشمند افزود :این خانواده نیک سرشت که با هدف شادی روح پدر مرحوم خود اقدام به این عمل خداپسند کرد، زمینه ساز آزادی ۴ زندانی معسر مالی و پیک شادی برای خانواده چشم انتظار آنان شد .
وی خاطر تاکید کرد:گره گشایی از مشکلات زندانیانی که بعلت ناتوانی در پرداخت تعهد خود در حال تحمل حبس هستند می تواند بعنوان یک سنت حسنه و در قالب فرهنگ ایثار و نوعدوستی جایگاه ویژه تری در بین آحاد مردم نیکوکار اصفهان را برای خود رقم زند.