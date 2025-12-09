پخش زنده
شوراهای اسلامی بهعنوان نزدیکترین نهاد مدیریتی به مردم، نقشی کلیدی در توسعه مناطق روستایی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شورای اسلامی روستای اسپیتک در بخش مرکزی شهرستان خاش با اجرای پروژههای عمرانی مؤثر همچون احداث بوستان بانوان، پارک عمومی، زیرسازی و روشنایی معابر و پیادهروسازی، به یکی از شوراهای موفق منطقه تبدیل شده است.
این نهادها با شناخت دقیق نیازهای محلی، میتوانند در حوزههای عمرانی، خدماتی و اجتماعی نقشآفرینی مؤثر داشته و بستر رشد و آبادانی را فراهم کنند. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد شوراهایی که با برنامهریزی، هماهنگی و تلاش مستمر فعالیت میکنند، توانستهاند تحولات ملموسی در روستاهای خود ایجاد کنند.