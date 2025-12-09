به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استان خوزستان به دلیل وجود رودخانه‌ها و زمین‌های حاصلخیز یکی از قطب‌های اصلی پرورش گاومیش در کشور است. نیرومند، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ۴۵ درصد این دام در استان خوزستان قرار دارد و رتبه نخست کشور در این زمینه است.

یکی دیگر از مراکز مهم پرورش گاومیش کشور در استان گلستان و منطقه میانکاله است. در این استان ۳۰۰ راس گاومیش وجود دارد و پرورش این حیوان سنگین به صورت سنتی انجام می‌شود.

با توجه به اهمیت صنعت گاومیش داری در بخش‌های مختلف از جمله شیر، گوشت و فرآورده‌های لبنی، فعالان در این عرصه خواستار حمایت بیشتر از سوی مسئولان هستند.