به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده مردم همدان و فامنین در گفتگوی ویژه خبری امشب با اشاره به اینکه در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های استان همدان جلسه‌ای با مدیر عامل بانک‌های ملی و ملت همدان برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت گفت: حدود ۵ ماه است که وارد موضوع بانک‌های استان شدیم و با پیگیری‌های مکرر که برای پرداخت تسهیلات داشتیم ودر این خصوص به مردم هم اعلام کردیم که بانک‌های استان همدان ۱۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات و سپرده‌های مردم را که دریافت کردند موظف هستند که به مردم برگردانند در شامل تسهیلات برای مسکن، ازدواج، ناباروری، ودیعه مسکن، اشتغال و تولید است.

وی با بیان اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات استان هزینه نشده است و در این زمینه هم چهاربانک را که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به دادستانی معرفی کرده‌ایم و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند افزود: امروز در جلسه‌ای که با حضور مجمع نمایندگان استان، معاون اقتصادی استاندار و مدیر کل اقتصاد دارایی استان در مجلس برگزار شد با طرح سوال از مدیر عامل بانک ملی که چرا ۲۱ همت اعتباری که از مردم استان همدان جمع آوری کرده‌اید تنها ۱۳ همت آن پرداخت شده و مابقی پرداخت نشده در صورتی که ۶ هزار نفر از مردم در صف انتظار تسهیلات خود چشم انتظار هستند همچنین عدم پرداخت موجب شده رتبه بانک ملی استان در کشوربه رتبه هیجدهم برسد افزود: قرارشد مدیر عامل بانک ملی طی دو ماه ۶ هزار نفر مردمی که در منتظر دریافت تسهیلات خود هستند در این مدت تعیین شده پرداخت شود و دراین باره مدیر عامل بانک ملی متعهد شد تا آخر بهمن ماه امسال با پرداخت سریع تسهیلات به مردم استان همدان به رتبه پنجم کشوری برساند.

وی گفت: اجازه نمیدهیم اعتبارات استان در جای دیگر هزینه شود و حق مردم باید ادا شود و در این خصوص هم طی ۲ ماه گذشته به اندازه ۶ ماه اول سال وام ازدواج پرداخت شده است