نشست شبکه تسهیلگران جهادی و مدیران شرکتهای اقتصادی استان هم با حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور برگزار شد.
به گزاش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمد علی طالبی استاندار در این نشست گفت: با توجه به نقش موثر تسهیلگران استان کرمان در توسعه اشتغال، عمران و آبادانیِ مناطق کمبرخوردار و روستایی، باید تلاش شود این فعالیت موفق تسهیلگران به عنوان یک الگو موفق در کشور ارائه شود.
شبکه مجریان و تسهیلگرانِ جهادی بنیاد علوی در قالب طرح محرومیتزدایی بنیاد مستضعفان در مناطق کمبرخوردار فعالیت میکنند و وظیفه شناسایی، اهلیتسنجی و اجرای طرحهای محرومیتزدایی را بر عهده دارند.