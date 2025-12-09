به گزاش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمد علی طالبی استاندار در این نشست گفت: با توجه به نقش موثر تسهیل‌گران استان کرمان در توسعه اشتغال، عمران و آبادانیِ مناطق کم‌برخوردار و روستایی، باید تلاش شود این فعالیت موفق تسهیل‌گران به عنوان یک الگو موفق در کشور ارائه شود.

شبکه مجریان و تسهیل‌گرانِ جهادی بنیاد علوی در قالب طرح محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان در مناطق کم‌برخوردار فعالیت می‌کنند و وظیفه شناسایی، اهلیت‌سنجی و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی را بر عهده دارند.