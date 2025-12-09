\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c\u00a0 \u062f\u0631 \u062f\u0644 \u06a9\u0648\u06cc\u0631\u0633\u0631\u0627\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0641\u0631\u0633\u0627\u06cc\u0634 \u0622\u0628\u0649\u060c \u0646\u0642\u0627\u0634\u0649\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632\u06af\u0650\u0644 \u0631\u064f\u0633 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u06af\u0648\u06cc\u0627 \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646\u0649 \u0628\u0644\u0646\u062f \u0648\u067e\u06cc\u0686 \u062f\u0631\u067e\u06cc\u0686\u060c \u06af\u0631\u062f\u0634\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0648\u063a\u0627\u0631\u0646\u0648\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0641\u0631\u0627 \u0645\u06cc\u062e\u0648\u0627\u0646\u062f.\n