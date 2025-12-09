پخش زنده
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهیدان مجتبی آقابابایی و زینلی از شهدای جنگ ۱۲ روزه دیدار و گفتوگو کرد.
شهید علی رضا زینلی به همراه دو دخترش آیما و هیدا در بمباران رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
اوحدی، در دیدار با خانواده این شهدا با گرامیداشت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و مراسم بزرگداشت مادران و همسران شهدا و با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به خانواده شهید و اینکه ایشان دغدغه خانواده شهدا را دارند و برای آنها دعا میکنند، اظهار داشت: روایتگری از زندگی شهدا از سوی خانواده شهدا مهم است و سبک زندگی شهدا را باید به نسلهای آینده منتقل کرد.
اوحدی با بیان اینکه حمله رژیم جنایتکار صهیونیست به زندان اوین مصداق جنایت جنگی بود، گفت: جنایاتی که رژیم اشغالگر صهونیست مرتکب شدند بی سابقه بود، اما به رژیم فاسد اسرائیل ضربههای جبران ناپذیری وارد شد.
وی گفت: افتخار بنیاد شهید و امور ایثارگران این است کا خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه به آمار شهدای بنیاد اضافه شدند و وظیفه ما خدمت به خانواده شهدا است.