رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی آموزش‌های کشاورزی را مسیر بازگشت زندانیان به جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،احمد بایبوردی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل زندان‌های آذربایجان شرقی که با حضور استادی مدیرکل زندان‌های آذربایجان شرقی برگزار شد این توافق را گامی موثر در مسیر مهارت‌آموزی و توانمندسازی زندانیان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای دانش عملی و مهارت‌های کاربردی زندانیان تدوین شده است اظهار کرد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی به عنوان مرجع علمی بخش کشاورزی استان، مسئولیت دارد ظرفیت‌های آموزشی خود را در اختیار جامعه قرار دهد بر همین اساس با امضای این تفاهم‌نامه مقرر شد دوره‌های مهارت‌آموزی کشاورزی در پردیس سعیدآباد مرکز برگزار شود تا زندانیان بتوانند ضمن آشنایی با علوم و فنون روز کشاورزی مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را کسب کنند.

وی افزود: هدف ما تنها آموزش نیست، بلکه ایجاد بستر اشتغال پایدار برای زندانیانی است که پس از پایان دوران محکومیت نیازمند توانمندسازی و ایجاد درآمد هستند. تجربه نشان داده بهترین روش بازگشت افراد به جامعه، فراهم‌سازی زمینه اشتغال شرافتمندانه است و مهارت‌های کشاورزی می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای برای آنان فراهم کند.

بایبوردی خاطرنشان کرد: این مرکز با تمام توان علمی، آموزشی و تخصصی خود در کنار اداره کل زندان‌ها قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم پردیس سعیدآباد به یک پایلوت موفق در آموزش‌های کاربردی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای زندانیان تبدیل شود.