با افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ای به بیش از ۷۷ هکتار، کشاورزی نوین استان زنجان وارد مرحله تازه‌ای شده و زمینه اشتغال پایدار و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را بیش از پیش فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجانگفت: اکنون ۱۴۷ واحد گلخانه‌ای در سطح بیش از ۷۷ هکتار در استان فعال هستند.

وی افزود: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در سال‌های اخیر با هدف ارتقای بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع آب و افزایش پایداری تولید در بخش کشاورزی در حال اجراست.

کریمی ادامه داد: تولید توت‌فرنگی، انواع سبزی و صیفی، نشاء و نهال از جمله محصولات اصلی این گلخانه‌هاست که علاوه بر تامین نیاز بازار‌های داخلی، بخشی از آن نیز به سایر کشور‌ها صادر می‌شود.

وی با اشاره به سهم قابل‌توجه واحد‌های گلخانه‌ای در ایجاد اشتغال پایدار، افزود: هر هکتار گلخانه به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌کند.

سرپرست مدیریت امورباغبانی زنجان افزود: اجرای سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه ارائه تسهیلات، احداث شهرک‌های گلخانه‌ای، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و تامین انرژی پایدار، نقش موثری در توسعه این بخش داشته است.

کریمی گفت: استان زنجان با اقلیم متنوع و دسترسی مناسب به بازار‌های شمال‌غرب کشور، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات گلخانه‌ای ایران را دارد.