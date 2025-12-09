پخش زنده
حزب وابسته به سرکردههای گروه مخالف ونزوئلا با اعتراف به ناتوانی در بسیج مردمی، اعلام کرد که در داخل خاک ونزوئلا هیچ تجمعی برگزار نخواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس در حالی که محافل غربی با اعطای جایزه سیاسی صلح نوبل به یکی از سرکردههای گروه مخالف (اپوزیسیون) ونزوئلا سعی در تنفس مصنوعی به جریان آشوبطلب داشتند، حزب وابسته به این فرد با اعتراف به ناتوانی در بسیج مردمی، اعلام کرد که در داخل خاک ونزوئلا هیچ تجمعی برگزار نخواهد شد.
حزب تندرو "ونته ونزوئلا" (Vente Venezuela) وابسته به ماریا کورینا ماچادو، مهره مورد حمایت غرب، روز دوشنبه در بیانیهای که نشاندهنده شکست طرح تحریک خیابانی است، اعلام کرد که در آستانه مراسم اعطای جایزه نوبل در نروژ، هیچگونه تجمعی در شهرهای ونزوئلا برگزار نخواهد کرد.
تیم تبلیغاتی این حزب در توجیهی آشکار برای سرپوش گذاشتن بر استقبال نکردن عمومی، مدعی شده است که به دلیل آنچه فضای نا امنی و سرکوب خوانده، قادر به برگزاری تجمع نیست. این در حالی است که ناظران معتقدند آرامش حاکم بر ونزوئلا و بیتوجهی مردم به فراخوانهای بیگانگان، دلیل اصلی لغو این تجمعات در داخل کشور بوده است.
در مقابل، جریانهای ضد انقلاب خارجنشین سعی دارند با برگزاری تجمعاتی نمایشی در ۲۴ کشور دیگر (که عمدتاً با حمایت دولتهای غربی صورت میگیرد)، شکست خود را در داخل ونزوئلا پنهان کنند. آنها این اقدام را تحت عنوان پویش "نوبل متعلق به ماست" راهاندازی کردهاند تا از این جایزه سیاسی به عنوان بلندگویی برای تبلیغات علیه دولت قانونی کاراکاس استفاده کنند.
کمیته نوبل نروژ که همواره در خدمت سیاستهای مداخلهجویانه غرب عمل کرده است، امسال این جایزه را به ماچادو اهدا کرد تا فشارها بر دولت نیکولاس مادورو را افزایش دهد. این کمیته اخیراً مدعی شده که ماچادو برای دریافت جایزه به اسلو سفر خواهد کرد، اما همزمان با طرح ادعاهای واهی، نگرانی خود را از بازگشت او ابراز کرده است.
این سناریوسازیها در حالی مطرح میشود که ماچادو پیشتر در مصاحبه با رسانههای غربی اعتراف کرده بود که تا زمانی که دولت انقلابی مادورو بر سر کار است، امکان خروج از مخفیگاه خود را ندارد؛ اعترافی که نشاندهنده انزوای کامل جریان برانداز در برابر اقتدار دولت و مردم ونزوئلا است.
بدیهی است که تلاشهای مذبوحانه برای تبدیل کردن یک جایزه سیاسی به اهرم فشار علیه کاراکاس، با هوشیاری ملت ونزوئلا و اقتدار دولت قانونی این کشور راه به جایی نخواهد برد.