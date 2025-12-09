به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک برای تقویت جبهه کشور‌های مستقل، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس با رئیس و اعضای هیئت مدیره دیوان عالی دادگستری ونزوئلا دیدار کرد. دوطرف در این نشست بر لزوم همبستگی دو ملت در برابر ظلم و توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های قضایی و آموزشی تأکید کردند.

هیئت مدیره دیوان عالی دادگستری ونزوئلا (TSJ) روز گذشته میزبان علی چگنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس بود تا درباره راهکار‌های تحکیم و تقویت توافقات قضایی میان دو کشور گفت‌و‌گو کنند.

در این دیدار صمیمانه، قاضی کاریزیا بئاتریس رودریگز رئیس دیوان عالی ونزوئلا، ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات، تصریح کرد: این نشست تنها برای تحکیم پیوند میان دو ملت نیست، بلکه گامی بلند در جهت نزدیک‌تر کردن نظام‌های قضایی دو کشور برادر و انقلابی، ایران و ونزوئلا است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود، ابراز امیدواری کرد که تبادل تجربیات و ایده‌ها، به‌ویژه در زمینه آموزش حرفه‌ای و دانشگاهی (آکادمیک) قضات و حقوقدانان، شتاب بیشتری بگیرد و دو کشور بتوانند از دستاورد‌های یکدیگر در عرصه عدالت بهره‌مند شوند.

در ادامه این نشست، علی چگنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، ضمن قدردانی از فرصت گفت‌و‌گو با عالی‌رتبه‌ترین مقامات قضایی این کشور، از قضات دیوان عالی به عنوان پاسداران صلح و عدالت در ونزوئلا یاد کرد.

نماینده ارشد دیپلماتیک کشورمان با تأکید بر اراده تهران برای گسترش همکاری‌ها در چارچوب توافقات فی‌مابین، پیامی راهبردی را مخابره کرد و گفت: ما باید در دفاع از حقوق مشروع ملت‌هایمان و در مسیر مبارزه با ظلم و استکبار، شانه به شانه یکدیگر بایستیم.

این دیدار بار دیگر نشان‌دهنده عمق روابط راهبردی تهران و کاراکاس و عزم دو کشور برای مقابله با فشار‌های خارجی از طریق تقویت نهاد‌های حاکمیتی و قضایی است.