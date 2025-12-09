به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در نشست تخصصی قرارگاه سایبری گفت: باید از دولت الکترونیک فراتر رویم و به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم. تفاوت این دو مفهوم بسیار کلیدی است.

وی با هشدار درباره چالش‌های عصر انفجار اطلاعات گفت: امروز باید بدانیم تا چه حد می‌توانیم اطلاعات را مدیریت کنیم. اگر در زندگی فردی و اجتماعی نتوانیم دست به گزینش و صیانت از اطلاعات بزنیم، این اطلاعات هستند که افکار، رفتار و سرنوشت ما را مدیریت خواهند کرد.

استاندار آذربایجان شرقی یکی از مهمترین مسئولیت‌ها در محیط‌های اداری را الزام ادارات به رعایت پدافند سایبری عنوان کرد و بر آموزش و توانمندسازی کارکنان، مدیریت صحیح و پشتیبانی از داده‌ها و آمادگی برای شرایط بحرانی و عدم قطعیت تاکید نمود.

سرمست با اشاره به تغییر پارادایم‌های مدیریتی گفت:در گذشته با منطق صوری کار می‌کردیم، اما امروزه با منطق کوانتومی و فازی مواجهیم. اینجا یک حالت نسبیت‌گرایی و عدم قطعیت حاکم است. پیش‌بینی‌های ما می‌تواند کوتاه باشد، لذا باید لحظه به لحظه شرایط، قابلیت انعطاف و آمادگی برای وضعیت‌های متفاوت را داشته باشیم.

وی هماهنگی و یکپارچگی اطلاعات و مبادله آن بین نهاد‌های مسئول را از اصول حیاتی دانست و افزود: باید تمرکز در عین پراکندگی و اتکا به سیستم واحد مدیریت در عین اقدامات پدافندی غیرمتمرکز داشته باشیم تا در شرایط بحرانی مصونیت ایجاد شود.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مدیران مجموعه باید فضای ذهنی مشترک، ادبیات و نظم بین‌الاذهانی داشته باشند تا بتوان هماهنگ عمل کرد. شناخت ما از تهدیدات و احساس تهدیدمان باید با دیگر دستگاه‌های مسئول هماهنگ و یکسان باشد.

سرمست با تاکید بر مسئولیت‌پذیری مشترک، از تمام دستگاه‌ها خواست به ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها و هشدار‌ها توجه ویژه کنند و فراتر از آنها بیاندیشند که در شرایط در حال دگرگونی و بحرانی، چگونه می‌توان بر مشکلات فائق آمد.

وی تصریح کرد: هیچ چیزی را نباید دست کم بگیریم و باید برای همه شرایط آمادگی داشته باشیم. در عرصه تهدیدها، سیاست فنِ ممکنات است. در سیاست، نشد نداریم و ممکن است هر شرایطی پیش بیاید.