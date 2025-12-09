تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر گذار به دولت هوشمند
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اولویت دادن به امنیت سایبری در حکمرانی کنونی خواستار تلاش جمعی برای استقرار دولت هوشمند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در نشست تخصصی قرارگاه سایبری گفت: باید از دولت الکترونیک فراتر رویم و به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم. تفاوت این دو مفهوم بسیار کلیدی است.
وی با هشدار درباره چالشهای عصر انفجار اطلاعات گفت: امروز باید بدانیم تا چه حد میتوانیم اطلاعات را مدیریت کنیم. اگر در زندگی فردی و اجتماعی نتوانیم دست به گزینش و صیانت از اطلاعات بزنیم، این اطلاعات هستند که افکار، رفتار و سرنوشت ما را مدیریت خواهند کرد.
استاندار آذربایجان شرقی یکی از مهمترین مسئولیتها در محیطهای اداری را الزام ادارات به رعایت پدافند سایبری عنوان کرد و بر آموزش و توانمندسازی کارکنان، مدیریت صحیح و پشتیبانی از دادهها و آمادگی برای شرایط بحرانی و عدم قطعیت تاکید نمود.
سرمست با اشاره به تغییر پارادایمهای مدیریتی گفت:در گذشته با منطق صوری کار میکردیم، اما امروزه با منطق کوانتومی و فازی مواجهیم. اینجا یک حالت نسبیتگرایی و عدم قطعیت حاکم است. پیشبینیهای ما میتواند کوتاه باشد، لذا باید لحظه به لحظه شرایط، قابلیت انعطاف و آمادگی برای وضعیتهای متفاوت را داشته باشیم.
وی هماهنگی و یکپارچگی اطلاعات و مبادله آن بین نهادهای مسئول را از اصول حیاتی دانست و افزود: باید تمرکز در عین پراکندگی و اتکا به سیستم واحد مدیریت در عین اقدامات پدافندی غیرمتمرکز داشته باشیم تا در شرایط بحرانی مصونیت ایجاد شود.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مدیران مجموعه باید فضای ذهنی مشترک، ادبیات و نظم بینالاذهانی داشته باشند تا بتوان هماهنگ عمل کرد. شناخت ما از تهدیدات و احساس تهدیدمان باید با دیگر دستگاههای مسئول هماهنگ و یکسان باشد.
سرمست با تاکید بر مسئولیتپذیری مشترک، از تمام دستگاهها خواست به ابلاغیهها، دستورالعملها و هشدارها توجه ویژه کنند و فراتر از آنها بیاندیشند که در شرایط در حال دگرگونی و بحرانی، چگونه میتوان بر مشکلات فائق آمد.
وی تصریح کرد: هیچ چیزی را نباید دست کم بگیریم و باید برای همه شرایط آمادگی داشته باشیم. در عرصه تهدیدها، سیاست فنِ ممکنات است. در سیاست، نشد نداریم و ممکن است هر شرایطی پیش بیاید.