تیم گلبال بانوان استان زنجان در نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور به مقام نایبقهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور گلبال بزرگسالان بانوان در دستههای یک و دو، به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، در بابلسر برگزار شد.
در این رقابتها، تیم هیأت نابینایان و کمبینایان استان زنجان با ترکیب معصومه حسنیتجدد، معصومه واحدپور، سهیلا حیدری، نسترن مرادی و زهرا نعمتی و با مربیگری فرزانه قاسمی و سرپرستی زهرا ضرابی موفق شد با کسب مقام دوم تیمی، مدال نقره این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
گلبال یک ورزش تیمی ویژه نابینایان و کمبینایان است که در آن دو تیم سه نفره تلاش میکنند توپ مجهز به زنگ را به دروازه حریف برسانند و تیم مقابل با تشخیص جهت توپ از طریق صدا، مانع گلزنی شود.
این رشته ورزشی در سال ۱۹۴۶ با هدف بازپروری سربازان نابینا طراحی شد و از سال ۱۹۷۶ در بازیهای پارالمپیک به فهرست رشتهها اضافه شده است.