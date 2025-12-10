به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور گلبال بزرگسالان بانوان در دسته‌های یک و دو، به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، در بابلسر برگزار شد.

در این رقابت‌ها، تیم هیأت نابینایان و کم‌بینایان استان زنجان با ترکیب معصومه حسنی‌تجدد، معصومه واحدپور، سهیلا حیدری، نسترن مرادی و زهرا نعمتی و با مربیگری فرزانه قاسمی و سرپرستی زهرا ضرابی موفق شد با کسب مقام دوم تیمی، مدال نقره این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

گلبال یک ورزش تیمی ویژه نابینایان و کم‌بینایان است که در آن دو تیم سه نفره تلاش می‌کنند توپ مجهز به زنگ را به دروازه حریف برسانند و تیم مقابل با تشخیص جهت توپ از طریق صدا، مانع گل‌زنی شود.

این رشته ورزشی در سال ۱۹۴۶ با هدف بازپروری سربازان نابینا طراحی شد و از سال ۱۹۷۶ در بازی‌های پارالمپیک به فهرست رشته‌ها اضافه شده است.