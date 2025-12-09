اهدای ۸ سری کمک جهیزیه به نوعروسان نیازمند در مراغه
در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ۸ سری کمک جهیزیه توسط خیریه آبشار عاطفه ها به نوعروسان نیازمند در مراغه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،الوانگی مسئول خیریه آبشار عاطفههای مراغه گفت:۸ سری کمک جهیزیه شامل هفت قلم کالا از جمله اجاق گاز، سرویس تفلون، لوازم ضروری زندگی و پتو است.
وی ارزش کمک جهیزیههای اهدایی را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
وی افزود:این جهیزیهها برای زوجهایی اهدا میشود که تحت پوشش هیچ یک از نهادهای حمایتی نیستند.
مسئول خیریه آبشار عاطفههای مراغه گفت: از ابتدای سال ۲۶ سری کمک جهیزیه برای زوجهای نیازمند تهیه شده است.