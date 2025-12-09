استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اشاره به شیوع گسترده و غیرمنتظره آنفولانزا در استان، هشدار داد ویروس امسال جهش یافته و نسبت به واکسن مقاوم‌تر شده است.

دکتر قاسمیان استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش پیگیری خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با ابراز نگرانی از شیوع گسترده آنفولانزا در استان گفت: ویروس امسال تغییراتی کرده و نسبت به واکسن مقاوم‌تر شده و شیوع بیش از حد انتظار ماست.

وی افزود: مهم‌ترین اقدام، آموزش اقدامات بهداشتی و حفاظتی به مردم، به ویژه گروه‌های حساس مانند کودکان زیر دو سال، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای نقص ایمنی است.

این متخصص عفونی هشدار داد: مصرف خودسرانه داروهای کورتونی مانند دگزامتازون و بتامتازون و نیز آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند آزیتومایسین در شروع آنفولانزا نه تنها مؤثر نیست، بلکه می‌تواند خطرناک باشد و بیماری را تشدید کند.

دکتر قاسمیان گفت: درمان صحیح شامل استراحت، مصرف مایعات گرم، داروهای ضدتب و در موارد لازم داروی ضدویروس است.

وی در مورد واکسیناسیون توضیح داد: واکسن آنفولانزا برای گروه‌های پرخطر ضروری است، اما امسال به دلیل جهش ویروس، اثر واکسن کمتر از حد انتظار است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده علائمی مانند تب بالا، گلو درد، سرفه، بدن درد شدید و بیحالی به مراکز درمانی مراجعه و از حضور در اجتماع خودداری کنند تا زنجیره انتقال بیماری شکسته شود.