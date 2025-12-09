معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان یزد: طی دو ماه اخیر با کمبود نهاده‌های دامی مواجه بودیم، اما توزیع آن به هیچ وجه قطع نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، غیب اللهی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: طی دو ماه گذشته با کمبود نهاده ها عرضه توسط شرکت‌های واردکننده به دلیل کمبود ارز مواجه بودیم، ولی با تمهیدات در نظر گرفته شده، نهاده‌ها را به صورت قطره چکانی بین تولیدکنندگان تقسیم کردیم.

وی افزود: در آبان ماه با وجود کمبود نهاده‌های دامی، بیشترین حجم جوجه ریزی را در سال جاری داشتیم و چهار میلیون جوجه ریزی صورت گرفت و تا دو ماه آینده هیچ کمبود مرغی نخواهیم داشت.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: تامین نهاده جو به صورت کامل و ذرت ۳۰ درصد بارگذاری صورت گرفته و قول داده شده که تا هفته‌های آتی به مرز ۶۰ درصد برسد تا کمبودی وجود نداشته باشد.

غیب اللهی ادامه داد: از ۱۳ آذر همه نهاده‌های دامی از طریق شرکت پشتیبان امور دامی کشور ارائه می‌شود که ۶ هزار تن نهاده از بخش خصوصی در استان خریداری شده و حمل ۷۵۰ تن صورت گرفته است.

وی تأکید کرد که در راستای استمرار تولید، تقاضای جوجه ریزی انجام شده و تمهیداتی صورت گرفته تا با کمبود نهاده مواجه نشویم.