پخش زنده
امروز: -
با نزدیک شدن به روز زن و شب یلدا، گشتهای مشترک تعزیرات، صمت و جهاد کشاورزی استان اردبیل، با حضور در بازار اردبیل، بر چگونگی عرضه کالاهای اساسی و مصرفی مردم در این روزها نظارت میکنند. این بازرسیها به طور مستمر در بازار اردبیل در حال انجام است و مردم هم میتوانند هر گونه تخلف را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ با نزدیک شدن به روز زن و شب یلدا، گشتهای مشترک تعزیرات، صمت و جهاد کشاورزی استان اردبیل، با حضور در بازار اردبیل، بر چگونگی عرضه کالاهای اساسی و مصرفی مردم در این روزها نظارت میکنند.
این بازرسیها به طور مستمر در بازار اردبیل در حال انجام است و مردم هم میتوانند هر گونه تخلف را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.