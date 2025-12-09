با نزدیک شدن به روز زن و شب یلدا، گشت‌های مشترک تعزیرات، صمت و جهاد کشاورزی استان اردبیل، با حضور در بازار اردبیل، بر چگونگی عرضه کالا‌های اساسی و مصرفی مردم در این روز‌ها نظارت می‌کنند. این بازرسی‌ها به طور مستمر در بازار اردبیل در حال انجام است و مردم هم می‌توانند هر گونه تخلف را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ با نزدیک شدن به روز زن و شب یلدا، گشت‌های مشترک تعزیرات، صمت و جهاد کشاورزی استان اردبیل، با حضور در بازار اردبیل، بر چگونگی عرضه کالا‌های اساسی و مصرفی مردم در این روز‌ها نظارت می‌کنند.

این بازرسی‌ها به طور مستمر در بازار اردبیل در حال انجام است و مردم هم می‌توانند هر گونه تخلف را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.