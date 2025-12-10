پخش زنده
نشست تخصصی گروه کاری آب استان زنجان با تمرکز بر احیای قناتهای تاریخی، مدیریت آبخوانها و ساماندهی رودخانه زنجانرود، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ معاون امور عمرانی استانداری در این جلسه با اشاره به اهمیت مدیریت پایدار منابع آب گفت:صیانت از میراث آبی استان زنجان، چه در قالب قناتها و چه در قالب آبخوانها و رودخانهها، نیازمند هماهنگی بین دستگاهها و اجرای دقیق طرحهای کارشناسی است.
همنچنین در این جلسه وضعیت کنونی منابع آب زیرزمینی و مشکلات ناشی از بالا آمدگی آب در بافت تاریخی و قدیمی شهر زنجان مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای مسئول گزارشهایی از اقدامات و برنامههای در دست اجرا ارائه کردند.
احیای قناتهای تاریخی زنجان نیز به عنوان یکی از محورهای مهم این نشست مطرح شد.
اعضای کارگروه با تأکید بر ارزش این سازههای سنتی در تاریخ و هویت شهری زنجان، خواستار برنامهریزی جامع برای حفاظت، مرمت و بهرهبرداری اصولی از قناتها شدند.
در ادامه، موضوع احیای رودخانه زنجانرود و ضرورت ساماندهی جریانهای ورودی به رودخانه مورد بحث قرار گرفت.
بر اساس گزارشهای ارائهشده، رودخانه زنجانرود نقش مهمی در حفظ باغات قدیمی و بافتهای تاریخی پیوسته با این محور طبیعی دارد و برنامههای ویژهای برای مدیریت و حفاظت از آن باید تدوین و اجرا شود.
در پایان نشست، مقرر شد دستگاههای عضو کارگروه، برنامههای عملیاتی مرتبط با مدیریت آبخوانها، احیای قناتها و ساماندهی زنجانرود را تدوین و برای تصمیمگیری نهایی ارائه کنند. همچنین بر تقویت سازوکارهای نظارتی، مطالعاتی و اجرایی برای مقابله با چالشهای آبی استان تأکید شد.