تیم ملی اسکواش ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای جام جهانی اسکواش نتیجه را برابر ژاپن واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز رقابتهای جام جهانی اسکواش که در هند در حال برگزاری است، امروز سه شنبه ۱۸ آذر تیم ملی اسکواش ایران به مصاف تیم ژاپن رفت و در پایان نتیجه را واگذار کرد.
پویاشفیعی، سپهر اعتمادپور، فاطمه فلاحتی و فرشته اقتداری نمایندگان ایران در جام جهانی هند را تشکیل میدهند که ابتدا پویا شفیعی با نتیجه ۳ بر صفر بازی را واگذار کرد و سپهر اعتماد پور دیگر نماینده ایران بازی را با نتیجه صفر بر ۳ به حریف ژاپنی واگذار کرد.
در بانوان هم، فرشته اقتداری در اولین بازی، نتیجه را ۷ بر ۴ واگذار کرد و در بازی بعد با نتیجه ۷ بر ۳ به برتری رسید؛ اقتداری در بازی سوم با نتیجه ۷ بر ۴ شکست خورد. فاطمه فلاحتی دیگر نماینده بانوان ایران با پیروزی در دور نخست، در دور دوم ۳ به ۱ نتیجه را به حریف واگذار کرد.
تیم ملی ایران فردا ساعت ۱۱ به وقت ایران به مصاف تیم مصر میرود.
دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی میشوند.
هدایت تیم ایران را محسن غلام نژاد (سرمربی) و الهام رمضانی (مربی) برعهده دارند.
این رقابتها تا ۲۳ آذر در هند ادامه دارد.