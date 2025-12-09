امروز: -
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸- ۲۱:۲۸
افشای موقعیت مکانی حساب‌های ایکسی (توییتر) که به ظاهر وطن پرست و ایرانی بودند!
افشای موقعیت مکانی حساب‌های ایکسی (توییتر) که به ظاهر وطن پرست و ایرانی بودند!
۱۴۰۴-۰۹-۱۶
متن و حاشیه‌های مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور
متن و حاشیه‌های مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور
۱۴۰۴-۰۹-۱۶
بدون تعارف با پدر و مادری که اشک رئیس جمهور را درآوردند
بدون تعارف با پدر و مادری که اشک رئیس جمهور را درآوردند
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
دستگیری کلاهبردار مامور نما
دستگیری کلاهبردار مامور نما
۱۴۰۴-۰۹-۱۵
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸

برچسب ها: گیجگاه ، شایعه‌پراکنی ، اخبار جعلی
