استاندار آذربایجان شرقی:
حمایت از واحدهای صادرات محور رویکرد دولت است
استاندار آذربایجان شرقی حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی فعال و صادرات محور را یکی از سیاستهای مهم اقتصادی دولت چهاردهم عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در بازدید از چند واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی شهرستان عجب شیر در قالب برنامه سه شنبههای اقتصادی با اشاره به اهمیت فعالتر شدن واحدهای صنعتی و تولیدی برای توسعه صادرات اظهار کرد: باید توجه داشت که بدون توجه به موضوع صادرات اصل رقابت و بهره مندی از فناوریهای نوین میسر نمیشود.
وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی در کارگروههای تخصصی رصد، بررسی و راه حلهای اجرایی برای رفع آنها ارائه میشود تعامل و همکاریهای نزدیک بین صاحبان صنایع و دستگاههای اجرایی و دانشگاهها را ضرورت برون رفت از شرایط کنونی و گشایش در حوزههای صادراتی برشمرد.
سرمست با تایید وجود چالشهای جدی در واحدهای تولیدی کشور و استان تلاش و اهتمام دولت و مدیریت آذربایجان شرقی را رایزنی و پیگیریهای اساسی برای رفع این مشکلات اعلام کرد.
وی مشکلات نقدینگی، سرمایه در گردش، ماشین آلات فرسوده، کمبود و گرانی مواد اولیه، افزایش هزینههای انرژی اعم از برق و آب و گاز، نیاز به تقویت زیرساخت انرژی و دشواریهای مربوط به تامین سوخت تجهیزات گرمایشی را از جمله چالشهای اساسی حوزه تولید و صنعت آذربایجان شرقی برشمرد.
سرمست در بازدید از یک واحد گلخانهای با تاکید بر اینکه توسعه گلخانهها در بخش کشاورزی نقش مهمی در پایداری تولید و مدیریت مصرف آب دارد دستور داد مسائل طرح شده در نهادهای تخصصی استان بررسی و راهکارهای لازم برای پشتیبانی از این واحد ارائه شود.
بازدید از یک واحد تولیدی صنایع پلمیری، یک مجتمع فولادی، واحد تولیدی انواع کنسانتره میوه، بسته بندی آبمیوه، نکتار و نوشیدنیهای میوهای و یک واحد تولیدی محصولات گلخانهای از برنامههای مهم سفر استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان عجب شیر بود.