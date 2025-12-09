به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، در راستای برگزاری کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید خراسانی جنوبی و برگزاری اجلاسیه‌های مختلف شهیدان به منظور دیدار با خانواده‌های شاهد، امشب جمعی از مسئولان استان به دیدار خانواده شهید برون مرزی استان، شهید پاسدار غلامحسین دادی در شهر بیرجند رفتند.

حجت الاسلام کمالی مسئول دفتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب در سپاه انصار الرضا استان در این دیدار گفت: در مرحله اول برگزاری کنگره شهیدان، تعداد اجلاسیه‌ها از قشر مختلف شهیدان افزایش یافته که یکی از آنان اجلاسیه‌های شهید برون مرزی و غریب اسارت است.

شهید غلامحسین دادی یکی از شهدای برون مرزی استان است که سال ۱۳۶۵ در منطقه هماکوه افغانستان بر اثر اصابت مین به درجه شهادت نائل شد.



خراسان جنوبی ۱۸ شهید برون مرزی دارد.

در پایان از خانواده شهید غلامحسین دادی تجلیل شد.