مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری قم گفت:فعالیت و نقش‌آفرینی دانشجویان تثبیت کننده و اعتبار بخش دانشگاه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فاطمه حیدری، در آیین گرامی داشت روز دانشجو در دانشگاه حضرت معصومه (س)، ضمن تبریک روز دانشجو و ولادت حضرت فاطمه (س)، با بیان این که شما دانشجویان آینده‌سازان ایران هستید، به «اثربخشی دانشجویان» اشاره وگفت: اعتبار دانشگاه در کشور با خروجی‌ها و فعالیت‌های شما تثبیت می‌شود. دانشجو باید تنها درس‌خوان نباشد، بلکه مسئله‌حل‌کن باشد.

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری قم درباره سیاست‌های دولت در حوزه زنان گفت: انتصابات گسترده زنان در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نتیجه نگاه عملی به توانمندسازی زنان است.

وی درباره حفظ استقلال دانشگاه حضرت معصومه (س) تأکید کرد: استانداری قم با قدرت از موجودیت، استقلال و هویت این دانشگاه حمایت می‌کند.

حیدری همچنین برای رفع مشکلات اتوبوس و حمل‌ونقل، آنتن‌دهی مخابرات و مسائل رفاهی و زیرساختی دانشگاه قول پیگیری داد.