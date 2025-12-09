پخش زنده
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری قم گفت:فعالیت و نقشآفرینی دانشجویان تثبیت کننده و اعتبار بخش دانشگاهها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فاطمه حیدری، در آیین گرامی داشت روز دانشجو در دانشگاه حضرت معصومه (س)، ضمن تبریک روز دانشجو و ولادت حضرت فاطمه (س)، با بیان این که شما دانشجویان آیندهسازان ایران هستید، به «اثربخشی دانشجویان» اشاره وگفت: اعتبار دانشگاه در کشور با خروجیها و فعالیتهای شما تثبیت میشود. دانشجو باید تنها درسخوان نباشد، بلکه مسئلهحلکن باشد.
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری قم درباره سیاستهای دولت در حوزه زنان گفت: انتصابات گسترده زنان در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها نتیجه نگاه عملی به توانمندسازی زنان است.
وی درباره حفظ استقلال دانشگاه حضرت معصومه (س) تأکید کرد: استانداری قم با قدرت از موجودیت، استقلال و هویت این دانشگاه حمایت میکند.