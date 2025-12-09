تیم فوتبال المپیاکوس در دیداری که مهدی طارمی به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد به نخستین پیروزی خود در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز سه شنبه ۱۸ آذرماه با یک بازی آغاز شد.

در این بازی المپیاکوس یونان میهمان غیرت آلماتی قزاقستان بود و توانست با یک گل به پیروزی برسد.

مهدی طارمی در این بازی نیمکت نشین بود.

او در دقیقه ۶۲ به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و ۱۰ دقیقه بعد یک پاس گل داد تا تیمش سه امتیاز ارزشمند را به دست آورد.

این نخستین پیروزی المپیاکوس در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا است.

این تیم یونانی در ۵ بازی قبلی خود تنها ۲ امتیاز کسب کرده بود و با این پیروزی ۵ امتیازی شد.