زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر عصر امروز در مرز مشترک قصرشیرین کرمانشاه و خانقین عراق به ثبت رسید

زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر عصر امروز در مرز مشترک قصرشیرین کرمانشاه و خانقین عراق به ثبت رسید؛ خوشبختانه تاکنون هیچ خسارتی گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد این زمین‌لرزه امروز حوالی ساعت ۲۰:۴۶ رخ داده و نزدیک‌ترین نقاط متاثر از آن، شهرستان قصرشیرین در ایران و منطقه خانقین در عراق بوده‌اند. مختصات ثبت‌شده برای این لرزه طول جغرافیایی ۴۵.۵۵ درجه، عرض ۳۴.۴۴ درجه و عمق ۱۲ کیلومتر است.

براساس گزارش‌های دریافتی از فرمانداری قصرشیرین و بررسی‌های میدانی اولیه، هیچ‌گونه خسارت جانی، مالی یا اختلال جدی در منطقه مشاهده نشده. نیروهای امدادی و کارشناسی در آماده‌باش قرار دارند.