پخش زنده
امروز: -
نشست کارگروه تخصصی خسارتهای ناشی از فرونشست زمین با هدف بررسی پیامدهای این پدیده بر بناهای تاریخی استان اصفهان و برنامهریزی برای ارائه راهکارهای فنی و حفاظتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سومین جلسه کارگروه تخصصی بررسی خسارتهای ناشی از فرونشست زمین در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور نمایندگان دستگاههای ملی و استانی برگزار شد.
در این نشست، نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان زمینشناسی و نیز سازمان نقشهبرداری حضور داشتند.
اساتید دانشگاهی و متخصصان ژئوتکنیک نیز برای ارائه تحلیلهای علمی در این جلسه شرکت کردند.
محور اصلی نشست، بررسی درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره ارزیابی اثرات فرونشست بر ابنیه و محوطههای تاریخی بود.
اعضا پس از طرح دیدگاهها و بررسیهای تخصصی، بر تهیه گزارشی جامع درباره وضعیت فرونشست در اصفهان توافق کردند.
در این گزارش قرار است میزان آسیبپذیری آثار تاریخی و شدت تأثیر فرونشست بهطور دقیق مشخص شود.
همچنین تدوین مجموعهای از راهکارهای فنی، اجرایی و مرمتی برای کاهش خطر و بهسازی آثار در دستور کار قرار گرفت.
پیگیری تأمین اعتبارات لازم برای اجرای این برنامهها از طریق سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران از دیگر مصوبات جلسه بود.
اقدامات بعدی پس از تخصیص بودجه تحت نظارت «کمیته فرونشست زمین» در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد.
این کمیته با مشارکت دستگاههای مرتبط روند مطالعات و اجرای طرحهای حفاظتی را دنبال خواهد کرد.