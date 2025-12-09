نشست کارگروه تخصصی خسارت‌های ناشی از فرونشست زمین با هدف بررسی پیامد‌های این پدیده بر بنا‌های تاریخی استان اصفهان و برنامه‌ریزی برای ارائه راهکار‌های فنی و حفاظتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سومین جلسه کارگروه تخصصی بررسی خسارت‌های ناشی از فرونشست زمین در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ملی و استانی برگزار شد.

در این نشست، نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان زمین‌شناسی و نیز سازمان نقشه‌برداری حضور داشتند.

اساتید دانشگاهی و متخصصان ژئوتکنیک نیز برای ارائه تحلیل‌های علمی در این جلسه شرکت کردند.

محور اصلی نشست، بررسی درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره ارزیابی اثرات فرونشست بر ابنیه و محوطه‌های تاریخی بود.

اعضا پس از طرح دیدگاه‌ها و بررسی‌های تخصصی، بر تهیه گزارشی جامع درباره وضعیت فرونشست در اصفهان توافق کردند.

در این گزارش قرار است میزان آسیب‌پذیری آثار تاریخی و شدت تأثیر فرونشست به‌طور دقیق مشخص شود.

همچنین تدوین مجموعه‌ای از راهکارهای فنی، اجرایی و مرمتی برای کاهش خطر و بهسازی آثار در دستور کار قرار گرفت.

پیگیری تأمین اعتبارات لازم برای اجرای این برنامه‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران از دیگر مصوبات جلسه بود.

اقدامات بعدی پس از تخصیص بودجه تحت نظارت «کمیته فرونشست زمین» در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد.

این کمیته با مشارکت دستگاه‌های مرتبط روند مطالعات و اجرای طرح‌های حفاظتی را دنبال خواهد کرد.