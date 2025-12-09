نمایشگاهی به رنگ اراده بسیجیان؛ به نام «اسوه»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عصر امروز سردار حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام به‌همراه جمعی از مسئولان استانی از نمایشگاه طرح اسوه بازدید و از فعالیت‌ها، ابتکارات و دستاورد‌های ارائه‌شده، دیدن کرد.

این نمایشگاه با محوریت ارائه توانمندی‌های منتخبان و چهره‌های شاخص بسیجی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برپا شده و فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و ابتکارات خلاقانه بسیجیان فراهم کرده است.

نمایشگاه «اسوه» از ۱۸ تا ۲۰ آذرماه در سالن شهید غیوری شهر ایلام، دایر است.