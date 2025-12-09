امروز و در آستانه میلاد بابرکت حضرت زهرا (س) ۲۰ نفر از زندانیان نیازمند مالی در زندان مرکزی ایلام آزاد شدند و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در مراسمی با حضور رئیس‌کل دادگستری و دادستان ایلام؛ ۲۰ زندانی با کمک ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

در این مراسم علی محمدی، رئیس کل دادگستری، بخشنده، دادستان مرکز استان و شیرمحمدی، مدیرکل زندان‌های ایلام حضور داشتند و به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ۲۰ زندانی نیازمند مالی با کمک ستاددیه، انجمن حمایت از زندانیان و ارفاقات قانونی از سوی مراجع قضایی از زندان آزاد شدند.

از ابتدای سال تاکنون ۱۱۷ زندانی جرایم غیرعمد (۱۰۵ مرد و ۱۲ زن) با کمک ۱۱ میلیارد تومانی خیرین از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده، بازگشتند.