\n\u00a0\n\u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u062d\u0636\u0631\u062a \u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u06a9\u0628\u0631\u06cc (\u0633) \u0648 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0627\u062f\u0631\u00a0 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u062d\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0648\u0631\u0647\u200c\u06cc \u0633\u062a\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0627\u0647\u0644\u0628\u06cc\u062a \u0631\u0627 \u06af\u0630\u0631\u0627\u0646\u062f\u0646\u062f\u060c \u06af\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0639\u0637\u0627 \u0634\u062f.\n\u00a0\n