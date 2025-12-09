پخش زنده
نخستین اجرای ارکستر سازهای ایرانیِ بنیاد رودکی با عنوان «راهی بزن…» روی صحنه تالار وحدت رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ارکستر سازهای ایرانی در اولین اجرای خود با گرامیداشت استاد فرامرز پایور برگزار شد.
در این برنامه چهره های پیشکسوت از جمله علی جهاندار، داوود گنجعی ، بهناز ذاکری و مینا افتاده حضور داشتند.
این کنسرت آغاز فعالیت رسمی این ارکستر و نقطه شروع برنامههای آینده آن به شمار میآید.
در این اجرا علی بهرامیفرد بهعنوان سرپرست مهمان و مجتبی عسگری بهعنوان خواننده مهمان گروه را همراهی خواهند کرد.