

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ارکستر سازهای ایرانی در اولین اجرای خود با گرامیداشت استاد فرامرز پایور برگزار شد.

در این برنامه چهره های پیشکسوت از جمله علی جهاندار، داوود گنجعی ، بهناز ذاکری و مینا افتاده حضور داشتند.

این کنسرت آغاز فعالیت رسمی این ارکستر و نقطه شروع برنامه‌های آینده آن به شمار می‌آید.

در این اجرا علی بهرامی‌فرد به‌عنوان سرپرست مهمان و مجتبی عسگری به‌عنوان خواننده مهمان گروه را همراهی خواهند کرد.