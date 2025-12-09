مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به وضعیت نامطلوب بارندگی و منابع آب استان گفت: میزان بارندگی سال گذشته در گلستان ۳۴۳ میلی‌متر بود که نسبت به سال قبل ۳۷ درصد و نسبت به آمار بلندمدت ۲۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛حیدریان در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر گفت: از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون تنها ۶۴ میلی‌متر بارندگی ثبت شده و این میزان نیز نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد و نسبت به آمار بلندمدت حدود ۴۵ درصد کاهش دارد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان با تأکید بر اینکه نباید استان گلستان را پرآب تصور کرد، توضیح داد: طبق شاخص سرانه آب در وزارت نیرو، سرانه آب استان ۱۲۵۰ مترمکعب به ازای هر نفر است؛ در حالی که متوسط کشور ۱۶۰۰ مترمکعب است. این عدد در استان‌های هم‌جوار شامل سمنان ۱۶۰۰، خراسان شمالی ۱۹۰۰ و مازندران ۲۰۰۰ مترمکعب است. این ارقام نشان می‌دهد گلستان با محدودیت جدی منابع آبی مواجه است.

وی همچنین گفت: تنها ۲۹ درصد مساحت استان را پهنه آبخوان‌ها تشکیل می‌دهد و این نوار باریک از گلوگاه تا جنگل گلستان امتداد دارد. برخی آبخوان‌ها نیز به لحاظ کمی و کیفی وضعیت مناسبی ندارند.

حیدریان درباره وضعیت تنش آبی در شهر‌های استان اظهار داشت: پنج شهر گرگان، گنبدکاووس، بندرترکمن، گمیشان و کلاله در شاخص‌های شرکت آب و فاضلاب کشور جزو شهر‌های دارای تنش آبی هستند.