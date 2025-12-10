مدیرکل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در استان‌هایی که تنوع اقلیمی بسیار شدید دارند، مانند گلستان، ناچاریم مجموعه‌ای از طرح‌های متفاوت را برای مدیریت آب و تطبیق با شرایط حدی اجرا کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛امیر هدایتی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر گفت: در همین راستا، طرح زهکشی ۲۸۰ هزار هکتاری اراضی گلستان را در دستور کار قرار داده‌ایم که تاکنون ۵۰ هزار هکتار آن آغاز شده است.

هدایتی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری اظهار کرد: با وجود پیشرفت فیزیکی مناسب در بخشی از طرح‌های ۵۰ هزار هکتاری، منابع مالی لازم به‌طور کامل تخصیص داده نشده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در بخش کشاورزی، تأمین سرمایه‌گذاری است.

او درباره نیاز مالی طرح زهکشی نیز گفت: مرحله دوم طرح که در اراضی واقع در محدوده گرگانرود اجرا شده، اکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارد. این طرح در سال ۱۳۹۸ با برآورد اولیه حدود ۳۳۰ میلیارد تومان آغاز شد، اما به دلیل عدم تأمین اعتبارات به‌موقع، امروز تنها حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی از اجرای آن باقی مانده است که در حال پیگیری برای پرداخت آن هستیم. با توجه به درصد تکمیل، برای ادامه و تکمیل طرح نیازمند تخصیص اعتبارات جدید هستیم.