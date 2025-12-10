به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی فارس از آغاز ارسال کتاب و نشریه به مناطق عشایری استان در طرح آب و کتاب خبر داد.

محمدحسین فیروزی گفت: طرح آب و کتاب؛ ارسال کتاب و نشریه به مناطق عشایری با همکاری اداره‌کل امور عشایر استان فارس آغاز شده است؛ در این طرح ۵۵ خودرو آبرسان بسته‌های کتاب و نشریات را از کتابخانه‌ها تحویل می‌گیرند و به دست خانواده‌های عشایری در مناطق قشلاقی عشایر نشین استان فارس، می‌رسانند.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی فارس با بیان اینکه توزیع کتاب و نشریات در مناطق عشایری فارس تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد، گفت: در ۲۲ شهرستان استان، در کنار آب رسانی، بسته‌های کتاب و نشریات، به چادر‌های ایل و عشایر منتقل می‌شود؛ هدف از این طرح این است که بتوانیم چرخه توزیع کتاب را در مناطق عشایری تکمیل کنیم.

وی افزود: طرح آب و کتاب، در شهرستان‌های لارستان، گراش، جویم، اوز، لامرد، مهر، خنج، قیروکارزین، فراشبند، فیروزآباد، خرامه، سروستان، فسا، استهبان، داراب، زرین دشت، ارسنجان، بختگان، کازرون، ممسنی و رستم اجرا می‌شود.

فیروزی با اشاره به اینکه امسال دومین دوره آب و کتاب برگزار می‌شود، اضافه کرد: این طرح، یکی از برنامه‌های چهارگانه‌ای است که اداره‌کل کتابخانه‌های فارس با همکاری دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های خدمات‌رسان حوزه عشایر، انجام داده است و تلاش می‌کند در این رویداد، چادر‌ها و مادران و پدران عشایر میزبان منابع و کتاب باشند. هر خودرو آبرسان، چند نوبت کتاب‌ها و نشریات را توزیع می‌کند.