به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و در گرامیداشت مقام والای مادر و روز زن، اهدای جهیزیه به ۱۳۰ نوعروس در شهرستان رفسنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، این برنامه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه و جمعی از خیرین نیک‌اندیش انجام گرفت. نوعروسان منتخب، عمدتاً جزو اقشار نیازمند و غیر تحت حمایت بودند که به دلیل مشکلات مالی، امکان آغاز زندگی مشترک برایشان فراهم نبود.

در این اقدام که با هدف تسهیل امر ازدواج، ترویج سنت حسنه کمک به ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده برگزار شد، بسته‌های کامل جهیزیه شامل اقلام ضروری زندگی به این عزیزان اهدا گردید.