قطع موقت آب در برخی مناطق شهر ایلام
شرکت آب و فاضلاب ایلام اعلام کرد: بهدنبال بارش شدید باران و افزایش کدورت آب چشمه گلگل، برداشت آب از این منبع متوقف شده و برخی مناطق شهر ایلام ، چهارشنبه ۱۹ آذر با افت فشار یا قطعی آب روبهرو خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ به نقل از شرکت آب و فاضلاب ایلام، بهدلیل بارش شدید باران و افزایش کدورت آب چشمه گلگل، برداشت آب از این چشمه بهطور موقت متوقف شده است.
بر این اساس، چهارشنبه ۱۹ آذرماه، آب مناطق بانبرز، ۲۴ متری، بلوار سیدالشهدا، ۲۲ بهمن، خیابان آیتالله حیدری، خیابان خرمشهر، نوروزآباد، فرودگاه سابق، مصلی، بلوار آزادی، بلوار کشوری، بلوار شهید بهشتی، بلوار خرمرودی، بلوار جمهوری، بلوار اصناف و بلوار خبرنگار با افت فشار یا قطعی مواجه خواهد شد.
شرکت آب و فاضلاب از شهروندان درخواست کرده است ضمن انجام ذخیرهسازی مناسب و مدیریت مصرف آب، در این مدت با عوامل و خادمان شرکت همکاری لازم را داشته باشند.