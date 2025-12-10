به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان گفت: تمام اهدافی که برای آموزش تسهیلگران دنبال می‌کردیم، در برنامه بنیاد مستضعفان وجود داشته و این موضوع امیدبخش است.

دکتر محمدعلی طالبی در نشست رئیس بنیاد مستضعفان با شبکه تسهیلگران جهادی و مدیران شرکت‌های اقتصادی استان افزود:نگاه بلندی که می‌توان با حضور تسهیلگران در مناطق کم‌برخوردار و روستایی ایجاد کرد و نقشی که آن‌ها در توسعه اشتغال، عمران و آبادی دارند؛ در استان کرمان قابل پیگیری بوده و با هماهنگی‌هایی که انجام خواهد شد، می‌توان یک الگوی موفق از فعالیت تسهیلگران در کشور ارائه داد

حجم مساعدت‌ها و همراهی‌هایی که در قبال تفاهم‌نامه‌های امضاء شده در استان صورت خواهد گرفت قابل توجه بوده و در صورت داشتن برنامه‌ریزی منسجم و فعال کردن ظرفیت‌های استانی، قطعاً از حمایت مجموعه بنیاد مستضعفان برخوردار خواهیم شد و می‌توان انتظار رخدادهای مبارک در استان را داشت.