به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دکتر نوذر نخعی استاد پزشکی اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در توصیه به مجردها و متاهل ها گفت: حواسمان به فکرمان باشد، تمرین و ممارست برای گذشت داشته باشیم و باید به یک خودشناسی برسیم.

دکتر علی اکبر حق‌دوست عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان آمارها را کنار زد و وجدان جامعه را نشانه رفت. گفت معلولیت، محدودیتی طبیعی است، اما این «ما» هستیم که نگاه‌های ترحم‌آمیز، آن را به «محرومیت» تبدیل می‌کنیم.

دکتر مجید فصیحی هرندی عضو هیات علمی دانشگاه داستان سگ‌های بلاصاحب کرمان را نه با احساس، که با داده‌های میدانی روایت کرد. از تراکم ۷۰۰۰ قلاده گفت و کشف ارتباط حضور آنها با محله‌های محروم. راه‌حل‌های خام و خشن را نقد کرد و بر لزوم «نگاه علمی» به پدیده‌های شهری، به جای «واکنش‌های احساسی» تأکید گذاشت. وی راه برون‌رفت را در قانون جامع، آموزش و «مالکیت مسئولانه» دانست.

دکتر جمیله فرخ‌زادیان چهارمین روایت گر رویداد TEDxKMU، هم گفت شهر دوستدار سالمند، شهر دوستدار خانواده است. و طراحی شهری، اولین خط دفاع در برابر تنهایی کهنسالی است