به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،فرمانده انتظامي بافت در این خصوص بیان داشت: همکاران انتظامي کلانتري ۱۱ ، در حاشيه گشت زني هاي خود در مناطق کمتر برخوردار، ضمن شناسايي ۲ خانواده نيازمند، بخشي از پس انداز ۸ ماه حقوق خود را کنار گذاشته و سرجمع اين مبلغ را همزمان با فصل سرما، به خريد بخاري، مصالح ساختماني، ايزوگام، ديوار کشي و ساخت درب و پنجره براي اين خانواده هاي نيازمند اختصاص دادند.

سرهنگ "آرامون" اين اقدام انساني و اخلاقي همرزمان انتظامي در کنار ماموريت هاي شبانه روزي را بسيار ارزشمند و شايسته تقدير برشمرد.