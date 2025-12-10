پخش زنده
یعقوبی گفت:برگزارکنندگان قرعهکشیهای خودرو در فضای مجازی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدهاند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دادستان شهرستان زرند اعلام کرد: هر شخص یا گروهی که با دریافت وجه اقدام به برگزاری قرعهکشی، بختآزمایی یا وعده جوایز کند، مرتکب جرم شده و بدون اغماض تحت تعقیب قرار میگیرد.
رضا یعقوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند، با هشدار جدی نسبت به افزایش قرعهکشیها و بختآزماییهای پولی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: هر شخص یا گروهی که با دریافت وجه اقدام به برگزاری قرعهکشی، بختآزمایی یا وعده جوایز کند، مرتکب جرم شده و بدون اغماض تحت تعقیب قرار میگیرد. ضمن اینکه تبلیغکنندگان، مدیران صفحات و کسانی که مردم را تشویق به مشارکت میکنند نیز مسئولیت کیفری دارند.
وی در ادامه گفت: شهروندان باید هوشیاری کامل داشته باشند، از شرکت در این طرحها خودداری کنند و هر مورد مشکوک را سریعاً به پلیس فتا شهرستان گزارش دهند چرا که این همکاری مردم در پیشگیری و کاهش آثار کلاهبرداریها حیاتی است.
دادستان زرند در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان، بدون هیچگونه اغماض و با جدیت کامل با برگزارکنندگان، تبلیغکنندگان و دریافتکنندگان وجه برخورد خواهد کرد تا ضمن صیانت از حقوق شهروندان به طور کامل بساط اینگونه کلاهبرداریها در شهرستان برچیده شود.