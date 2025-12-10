پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی کیش، گفت: موردی از بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در هرمزگان و کیش مشاهده نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سیدعلی سیفی، آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان را بیماری مشترک بین انسان و حیوان برشمرد و گفت: پرندگان ناقل می توانند به راحتی بیماری را به انسانها انتقال دهند.
او گفت: تاکنون موردی از این بیماری در هرمزگان و جزیره کیش مشاهده نشده، اما با توجه به شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در برخی از استانهای شمالی و فصل مهاجرت پرندگان باید مراقبتهای لازم را در نظر گرفت.
دکتر سیدعلی سیفی، گفت: ساکنان و گردشگران در صورت مشاهده لاشه پرندگان و یا هرحیوان بیمار از دست زدن به آن خودداری و موضوع را به اداره دامپزشکی و محیط زیست کیش گزارش کنند.
او تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در زمینه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان می تواند از بروز و انتشار بیماری جلوگیری کند.