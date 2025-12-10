پخش زنده
مرمت ۲ پل تاریخی سه چشمه مردق وحاجی محمد باقر روستای خانقاه در شهرستان مراغه اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراغه گفت: طرح مرمت این پلهای تاریخی از یک ماه پیش و با تخصیص ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در حال اجرا است.
جواد محرم پور افزود: با اعتبار تخصیص یافته مرمت بخشهای اساسی این پلها به پایان میرسد و مرحله دوم بهسازی نیز سال آینده اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: بندکشی دیوارهای آجری، سبک سازی عرشه پلها، مرمت بخشهای آسیب دیده در حال اجرا است.
به گفته رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مراغه، پل تاریخی حاجی محمد باقر در دروه ایلخانی و در مسیر مراغه به ملکان و پل مردق چای نیز در دوره صفویه در مسیر مراغه به هشترود و مرکز کشور بنا شده است.
وی افزود: این ۲ پل با بدنه آجری و ازارههای سنگی درگذرزمان به علت عبور ماشین آلات کشاورزی، دچار آسیب شده بودند و نیاز به بازسازی اساسی داشتند.
محرم پور گفت: پل تاریخی سه چشمه همچنان راه ارتباطی روستای مردق با روستاهای همجوار، باغها و مزارع است وبه علت حفاظت از پل خانقاه، پلی درکنارآن احداث شده و روی این پل برای تردد خودروها بسته خواهد شد.
پل تاریخی سه چشمه مردق و حاجی محمد باقر خانقاه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدهاند.